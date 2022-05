No próximo domingo (8), Dias das Mães, haverá manutenção preventiva na rede aérea da Linha 8-Diamante da ViaMobilidade entre as estações Lapa e Imperatriz Leopoldina.





Em função da intervenção, durante toda operação, os trens circularão entre as estações Júlio Prestes e Imperatriz Leopoldina com intervalos de 20 minutos, e entre as estações Imperatriz Leopoldina e Itapevi com intervalos de 10 minutos. O trecho entre Itapevi e Amador Bueno seguirá com operação regular para domingo.

Os trens da Linha 9-Esmeralda, que também possui a ViaMobilidade como responsável, circularão normalmente no período.