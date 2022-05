Enquanto sonha e luta para que finalmente um dia a cidade de Ferraz de Vasconcelos possa contar com um hospital veterinário público, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) aproveitou para visitar uma unidade na quinta-feira, dia 05, em Osasco (SP). Na ocasião, acompanhado do vereador e também protetor animal Ralfi Rafael da Silva (Republicanos), o Ralfi Silva, ele conheceu as dependências do Hospital Veterinário Público Manchinha (zona sul).





O vereador ferrazense esteve junto do vereador de Osasco, Ralfi Silva, outro defensor da causa animal – Foto: Divulgação

Prestes a completar três anos de existência, a unidade visitada é uma referência neste tipo de atendimento público na região oeste da Grande São Paulo (GSP). Apenas nos dois primeiros anos, o hospital realizou 67.405 consultas, fez 127 mil aplicações de medicação, aplicou 9.558 anestesias, promoveu 98.899 serviços laboratoriais, efetuou 5.952 cirurgias e 30.714 diagnósticos por imagem, entre outros procedimentos. No fundo, a unidade atende casos de alta complexidade.

O Hospital Veterinário Público Manchinha funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Franz Voegeli, 930, no Jardim Wilson. A cidade possui ainda a unidade zona norte na Avenida Lourenço Belolli, 1.480, no Parque Industrial Mazzei. Os espaços são administrados em parceria com a Associação de Clínicos Veterinários e Pequenos Animais (Anclivepa) e supervisionados pelo Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

O nome Manchinha é uma homenagem a cadela vira-lata que vivia nos arredores de uma das lojas da rede Carrefour em Osasco. O animal abandonado era alimentado por clientes e funcionários do supermercado, mas em 28 de novembro de 2018, um segurança do estabelecimento comercial ofereceu mortadela com veneno e espancou a cadelinha com uma barra de alumínio. Apesar de socorrida, a cachorrinha morreu. O agressor queria espantar ela do estacionamento. O caso teve repercussão nacional e internacional.

Ativista

Por sua vez, o parlamentar anfitrião é o principal articulador da instalação de dois hospitais veterinários públicos de Osasco. Na cidade, Ralfi Silva é conhecido popularmente como o “Vereador dos Animais” e “da Patinha”. Agora, o ativista trabalha para que os dois hospitais veterinários públicos passem a atender 24h. Por outro lado, Claudio Squizato disse que ficou impressionado com a estrutura oferecida por Osasco à causa animal e, ao mesmo tempo, agradeceu a recepção do vereador Ralfi Silva e dos servidores do Manchinha.

Por Pedro Ferreira