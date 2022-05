A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (9) um aumento de 8,87% no preço do diesel às distribuidoras. Com o aumento, o preço médio do litro passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir desta terça-feira (10).





Segundo a Petrobras, o diesel não sofria reajuste há 60 dias. Com esse reajuste, o diesel acumula no ano alta de 47% nas refinarias da Petrobras.

“Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado”, afirmou a estatal em nota.

Ainda segundo a petroleira, considerando a mistura obrigatória de 90% de disel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel vendido nos postos, a parcela da petroleira no preço pago pelo consumidor passará de R$ 4,06, em média, para R$ 4,42 a cada litro vendido nas bombas.