A Gerando Falcões oferecerá o espetáculo “A grande invenção”, com entrada gratuita, em Ferraz de Vasconcelos e Poá. A primeira apresentação será no dia 14 de maio, na Paróquia Nossa Senhora da Paz (R. Getúlio Vargas, 250, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos – SP), e a segunda no dia 19, na EMEF Prof. Jose Antonio Bortolozzo (Rua Deputado Nelson Fernandes, 230 – Cidade Kemel, Poá – SP).Ambas começam às 15h e são abertas ao público.





Com unidades próprias nas cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, a GF fomenta a formação cultural nessas comunidades por meio da Lei de Incentivo à Cultura oferecendo oficinas e atividades artísticas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espetáculo “A grande invenção”, da Companhia D’artes, faz parte dessa iniciativa e tem como base as artes integradas: dança, circo e teatro.

Guiado por um enredo inspirado nas obras do artista Charles Chaplin, a peça traz como mensagem a importância dos laços de amizade, do cuidado sobre quem está por perto e da consciência de que todos somos parte de algo.

Sinopse do espetáculo

Chaplin trabalha em uma fábrica de chapéus. Muito curioso, começa a mexer em uma máquina e acaba fazendo-a criar cópias humanas. Porém, por ser muito desastrado, entra sem querer no aparelho e começa a criar várias cópias de si mesmo. O problema é que cada uma tem um pouquinho de suas características e, quando ele percebe que todos fazem parte dele, a confusão está armada.

Siga o Instagram da Gerando Falcões para acompanhar todas as atividades da Rede: www.instagram.com/gerandofalcoes

Serviço:

Espetáculo “A grande invenção”

Apresentação em Ferraz de Vasconcelos

Data: 14/05/2022 (sábado)

14/05/2022 (sábado) Horário: 15h

15h Local: Paróquia Nossa Senhora da Paz

Paróquia Nossa Senhora da Paz Endereço: R. Getúlio Vargas, 250, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos – SP

Apresentação na unidade de Poá

Data: 19/05/2022 (quinta-feira)

19/05/2022 (quinta-feira) Horário: 15h

15h Local: EMEF Prof. Jose Antonio Bortolozzo

EMEF Prof. Jose Antonio Bortolozzo Endereço: Rua Deputado Nelson Fernandes, 230 – Cidade Kemel, Poá – SP

Entrada livre e gratuita

Sobre o GF Cultural

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua para acelerar o poder de impacto de líderes de favelas de todo país que possuem um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu. Seu foco são iniciativas transformadoras, capazes de gerar resultados de longo prazo. O projeto entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania e executa programas de transformação sistêmica em comunidades, como o Favela 3D

O GF Cultural é o braço dos projetos culturais do Instituto. Estes projetos são desenvolvidos nas Unidades Próprias do Gerando Falcões, que ficam nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano, no estado de São Paulo. Nestas Unidades, são atendidas crianças e adolescentes em vulnerabilidade social das comunidades do entorno, com oficinas de canto coral, orquestra, percussão, teatro, dança, violão, ballet, pintura e capoeira.

São realizadas também sessões de cinema, espetáculos artísticos profissionais, mostras culturais e apresentações da orquestra. Todas as atividades são gratuitas e viabilizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.