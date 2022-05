O Bom Prato de Itaquaquecetuba foi reinaugurado na última sexta-feira (6) após passar por reforma. O equipamento, que comporta 90 pessoas sentadas, recebeu pintura na fachada, no refeitório e na cozinha, novo piso de porcelanato, forro, climatizador, luminárias e janelas para ventilação.





A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, do secretário de Abastecimento e Segurança Alimentar, Aparecido Ribeiro de Almeida, demais secretários e vereadores do município.

“A comida é muito boa e o valor acessível. São levados em consideração os nutrientes necessários no preparo com o cuidado que muitas vezes não temos em casa”, contou o prefeito Eduardo Boigues. O local serve diariamente 1,5 mil refeições e continuou servindo a alimentação apenas para retirada durante a pandemia.

A Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar é responsável por gerir o espaço por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. “A reforma é uma contribuição importante para a população. O espaço está mais arejado, mais aconchegante e podemos receber melhor os clientes”, destacou o secretário da pasta.

Crianças de até 6 anos não pagam, assim como pessoas em situação de rua que possuem um cartão para as refeições. Quem não se enquadra na gratuidade, paga R$ 1 nas refeições e R$ 0,50 no café. Por dia são servidos 300 cafés, 900 almoços e 300 jantares.

O restaurante fica na rua Padre Anchieta, 78 – centro. O horário para o café é das 7h às 9h, do almoço é das 10h30 às 14h e o jantar é das 17h às 19h ou até que as refeições terminem.