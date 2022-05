O projeto “Baby, me Leva” está com 60 animais disponíveis para adoção em seu site oficial (www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva). A iniciativa, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é conduzida pelo Setor de Bem-Estar Animal e oferece aos interessados a possibilidade de encontrar um novo amigo pet.





A iniciativa reúne cães e gatos de diferentes portes, idades e gêneros, todos castrados e com as vacinas em dia. Cada um dos animais pode ser visualizado no portal e, em caso de interesse, os munícipes podem entrar em contato com os cuidadores por telefone (11) 4745-2055 ou e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Desta forma, os servidores da prefeitura vão agendar uma visita para que o cidadão possa conhecer o animal de perto e, assim, oficializar a adoção.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as equipes do setor trabalham constantemente para dar uma vida digna aos bichinhos acolhidos. “É um trabalho de doação e vigilância e, por isso, além dos eventos de adoção que organizamos periodicamente, mantemos o site (suzano.sp.gov.br/baby-me-leva) em pleno funcionamento”, explicou.

Chiang completou dizendo que, para ter um pet em casa, é preciso ter responsabilidade. “É preciso cuidar e dar afeto a eles, pois muitos sofreram abandonos e outros abusos em suas vidas. Só em 2022, nós resgatamos 67 animais em situação precária e os encaminhamos para cuidadores e, posteriormente, os incluímos nas adoções responsáveis de quem realmente quer e pode dar condições de vida agradáveis a esses cães e gatos. Nesses casos, eu garanto que a leveza e alegria vão acompanhar os pequenos onde forem”, finalizou.

Por fim, a pasta reforça que, caso presencie um animal em situação de maus tratos, é possível realizar uma denúncia anônima à Ouvidoria Geral do Município pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.