O presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi exonerado após pedido, e Adolfo Sachsida foi nomeado para comandar a pasta. As mudanças estão na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU).





A alteração ocorre após críticas do presidente à política de preços da Petrobras, estatal ligada à pasta.

Em seu Twitter, Sashsida agradeceu ao presidente, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e a Albuquerque.

“Agradeço ao Presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao ministro Guedes pela apoio e ao ministro Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação espero estar a altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus vamos ajudar o Brasil.”

Na última quinta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro reclamou de reajuste no preço do Diesel para as refinarias, citando o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho.

“Vocês não podem, ministro Bento Albuquerque e senhor José Mauro, da Petrobras, não podem aumentar o preço do diesel. Não estou apelando, estou fazendo uma constatação levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora: Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura e têm o papel social da Petrobras definido na Constituição”, disse.

Adolfo Sashsida

Adolfo Sachsida fazia parte da equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia, como assessor especial. Sachsida é doutor em Economia e advogado, autor de livros e artigos sobre políticas econômica, monetária e fiscal, avaliação de políticas públicas, e tributação.

Foto publicada por Adolfo Sachsida junto do presidente Jair Bolsonaro – Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ele também foi professor em universidades, entre elas, a Universidade Católica de Brasília e a Universidade do Texas, nos Estados Unidos.