As equipes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizaram na noite da última segunda-feira (09/05) a etapa final de sinalização de trânsito na avenida Brasília, com a colocação de faixas de pedestres. Os trabalhos foram acompanhados pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário Claudinei Galo.





Na oportunidade, as autoridades vistoriaram a aplicação das faixas de pedestres, por meio da utilização da tinta extrudada, em uma temperatura de 180 a 200 graus, que tem durabilidade de 15 a 18 meses. “Normalmente, realizamos a colocação desse material em vias bem movimentadas, como fizemos na Marginal do Una (avenida Governador Mário Covas Júnior). O objetivo é garantir mais qualidade e durabilidade”, explicou o titular da pasta.

O trabalho de sinalização de trânsito, que já contou com as marcações horizontais e as instalações de placas, precede o recapeamento da via, que passou por fresagem, reforma de sarjetões, adequações de guias e aplicação de nova camada asfáltica. Inclusive, a área também passou por revisão na iluminação pública e ganhou zeladoria completa.

Desde o início de janeiro, cerca de um quilômetro da avenida, que corta os bairros Vila Amorim e Vila Urupês, tem recebido melhorias. O investimento total é de R$ 1.112.541,21, sendo R$ 700 mil do governo do Estado – valor intermediado pelo deputado estadual André do Prado – e o restante por meio de contrapartida do município.

“Hoje finalizamos mais uma importante etapa, com a sinalização de trânsito da avenida Brasília. O trabalho de pavimentação segue por toda a cidade. Neste momento, nossas equipes também atuam no Jardim Revista. Estamos focados em melhorar a qualidade de vida de todos, além de garantir uma melhor mobilidade”, concluiu o prefeito.