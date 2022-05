A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba vai promover, no próximo domingo (15), a Avenida Cultural em comemoração ao Dia Internacional da Família. A ação prevê a realização de mais de 30 atrações culturais, das 10h às 17h, na avenida Vereador João Fernandes da Silva – Vila Virgínia, a rua da prefeitura.





O objetivo do projeto é ampliar o uso do espaço público pela população e fomentar o setor cultural com música, dança, teatro, capoeira, além de performances circenses com mágico, malabares e palhaços. A via ficará fechada para o trânsito de veículos durante o evento.

O cronograma também conta com ações promovidas pelas secretarias de Saúde e de Esporte e Lazer. Zumba, jogos de futmesa, dominó, xadrez e damas estarão à disposição, assim como aula de karatê, capoeira e um espaço para passear de bicicleta, patins e skate.

Já na área da saúde, haverá stands para aferição da pressão arterial, avaliação bucal como parte da Campanha de Combate ao Câncer de Boca e feira de adoção de cães e gatos.

“Será um dia dedicado às famílias. Quando fechamos o trânsito para veículos e abrimos para a população aproveitar atividades culturais, estamos sinalizando a cidade que queremos, com qualidade de vida, saúde e esporte caminhando juntos”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Além das ações na avenida, o prédio da Cultura (nº 53) estará aberto com duas exposições, visitação na biblioteca e uma ação de incentivo à leitura. O evento também vai contar com barracas de artesanato e um espaço gastronômico, com food trucks.

“Esse é um projeto piloto que será difundido mais vezes, algo inédito em nossa região. Estamos convidando as famílias do município para que compareçam. Vamos ocupar os espaços!”, completou o prefeito Eduardo Boigues.