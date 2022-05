No Brasil, a Semana da Enfermagem é comemorada entre os dias 12 e 20 de maio. A UMC faz parte da história da enfermagem brasileira, formando novos profissionais todos os anos. Afinal, o curso da instituição já existe há quase 50 anos. Um estudante da UMC, no último ano do curso, está perto de consolidar a terceira geração de enfermeiros da família.





Bruno Azuma, aluno do 7º semestre de Enfermagem, explica que a paixão pela profissão sempre pulsou em suas veias. “Minha avó é técnica de enfermagem aposentada e minha mãe é enfermeira, ela se formou na UMC. Além disso, tenho duas primas que trabalham na área de enfermagem”, explica o estudante.

O estudante conta que a mãe ficou supercontente e orgulhosa “Minha mãe me deu os livros que tinha para eu estudar, os materiais de bolso que os enfermeiros usam, que agora estou usando no estágio. Quando tenho alguma dúvida ou dificuldade ela prontamente me ajuda”, conta.

O curso de Enfermagem forma profissionais aptos para atender as necessidades básicas humanas, promovendo e recuperando a saúde dos pacientes. O estudante desenvolve competências e habilidades vivenciando a prática profissional em instituições de saúde pública e privada.

Erika Azuma, mãe do Bruno, afirma que a enfermagem é mais que uma profissão, é o dom de cuidar e amar ao próximo sem medida. “Sou formada há 16 anos pela UMC, e ver meu filho seguir meus passos é uma grande alegria, me sinto honrada, saber que meu trabalho o inspirou e o motivou na escolha de sua profissão”, diz Erika.

O profissional da Enfermagem formado na UMC poderá, além de exercer as atividades tradicionais em clínicas e hospitais, atuar na comunidade com a promoção e prevenção de doenças, no atendimento domiciliar e integração de equipes de saúde. Exerce, ainda, funções administrativas e assessoria de enfermagem.

A Professora Maria Tereza Gagliazzi, coordenadora do curso, explica que a profissão requer muito preparo e dedicação. “Enfermagem é a profissão que tem por missão cuidar dos enfermos e seus familiares. O ofício requer muito amor e respeito pela vida. O trabalho é essencial para restaurar a saúde”, conta.