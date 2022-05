O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, visitou nesta terça-feira (10/05) as instalações da Metalúrgica Rocha, no bairro Meu Cantinho. A empresa, que tem 68 anos de história em Suzano, é composta por 130 funcionários, sendo 90% de pessoas que vivem na cidade.





Na ocasião, as autoridades, junto do assessor Arrones Dainez Junior, foram recepcionadas pelo diretor-presidente da empresa, Carlos Eduardo Rocha Ferreira, pelo diretor-comercial Marcelo Rocha Ferreira e pelo coordenador do Recursos Humano, Ricardo Okawada. “Durante a visita, falamos sobre as produções, que chegam a 40 toneladas por mês, e as contratações. O empreendimento tem parceria com o ‘Suzano Mais Emprego’ para novas vagas. Agradeço toda a parceria e o investimento em nossa cidade. É um orgulho ter empresas familiares e que ajudam no crescimento do município”, concluiu Ashiuchi.