A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou mais de 280 intervenções de trânsito no município somente no mês de abril. Entre as principais execuções, evidenciam-se os reforços na sinalização, com pintura de solo, instalação de novas placas e lombadas. Em um balanço desde janeiro de 2022, 1.149 ordens de serviço foram concluídas.





Ao longo do mês de abril, 43 bairros foram contemplados com melhorias que garantem mais segurança na circulação dos munícipes. Foram feitas novas sinalizações viárias entre verticais e horizontais, com a pintura de 77 faixas de pedestre, 44 lombadas, entre outras intervenções em guias, faixas centrais, rotatórias e pontos de carga e descarga. Os trabalhos foram intensificados principalmente nas regiões da Vila Amorim, da Vila Urupês e da Vila Maluf.

Outro destaque do mês fica por conta da revitalização do canteiro central da rua Dr. Prudente de Moraes, facilitando a passagem de pedestres. Além deste ponto, a extensão da avenida Vereador João Batista Fittipaldi recebeu manutenções diversas, tendo em vista que é um dos pontos estratégicos de tráfego intenso.

A Operação Tapa-Buraco, por sua vez, esteve em trinta vias promovendo serviços de recuperação asfáltica e realizando as melhorias necessárias para restaurar a integridade do pavimento. Atendendo bairros de todas as regiões do município, como Parque Residencial Casa Branca, Cidade Boa Vista e Jardim Revista.

De acordo com o titular da pasta, Claudinei Galo, todas as atividades são feitas visando a garantia de melhores condições de segurança para a população, com serviço ágil e de qualidade. “A cada mês, atuamos nos quatro cantos da cidade, intensificando as ações nas localidades de maior demanda. Agradeço toda a equipe do Trânsito pela dedicação”, finalizou.