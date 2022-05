A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano recebeu nesta quinta-feira (12/05) um caminhão novo para auxiliar nos trabalhos da coleta seletiva. O veículo foi conquistado a custo zero para o município, por meio de contrapartida da MRV Engenharia, a fim de ampliar a atividade exercida em parceria com a Cooperativa Unidos Venceremos (Univence). Atualmente, a cidade arrecada a média mensal de 22 toneladas de materiais recicláveis. A expectativa é dobrar esse índice a partir do novo caminhão.





A entrega contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, além da presidente e do diretor da Univence, Ingrid e Alisson Brum, e dos representantes da MRV, o engenheiro Lucas Matos Martins e a auxiliar de engenharia Viviana Santana.

O modelo do veículo entregue à municipalidade é um Hyundai HR, com gaiola, ano de fabricação 2022, com valor estimado em R$ 139 mil. O caminhão tem capacidade para transportar o volume de cerca de 15 metros cúbicos, sendo um meio de transporte ágil e adequado para percorrer as diferentes regiões da cidade. A conquista, a custo zero para o município, se dá pela MRV Engenharia. A construtora é responsável por um novo empreendimento de 440 apartamentos na região norte e o projeto passou pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Além do caminhão, a ferramenta ainda garante outras compartidas em execução no município.

Atualmente o trabalho de coleta seletiva na cidade ocorre em parceria com a Univence, que já dispõe de um caminhão grande cedido pela empresa Renovar Saneamento, por meio da administração municipal. Para a utilização do novo veículo, nos próximos dias a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá elaborar um termo de empréstimo à cooperativa, para que o grupo possa ampliar ainda mais o serviço na cidade, chegando a cerca de 40 toneladas mensais de materiais recicláveis recolhidos nos pontos de coleta contemplados pela atividade.

“Com o novo caminhão, vamos iniciar um processo de ampliação do roteiro de coletas. A previsão é de que possamos contemplar a região da Vila Amorim e do Jardim Colorado, onde há uma concentração de condomínios residenciais. Nosso objetivo é crescer ainda mais e em breve alcançar toda a cidade”, agradeceu a presidente da Univence, Ingrid Brum.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, reforçou a importância da conquista. “Além de ajudar na questão ambiental, nossa coleta seletiva em Suzano segue o viés solidário. Isso significa que todo material recolhido é revertido em renda para as famílias cooperadas da Univence. Então ficamos muito felizes com a novidade porque realmente vai ajudar muitas pessoas”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também comemorou a chegada do veículo e agradeceu as parcerias. “Ninguém faz nada sozinho, então contar com a MRV e com a Univence é uma grande satisfação. A MRV mais uma vez demonstra seu compromisso com o desenvolvimento de Suzano e a Univence, por sua vez, segue ampliando o trabalho de coleta realizado na cidade. Agradeço muito a parceria e estou animado pelas outras novidades que estão por vir, como a entrega da nova Central de Triagem do Miguel Badra, um novo equipamento que vem para fortalecer ainda mais a atuação da cooperativa e do Meio Ambiente”.

A entrega também foi prestigiada pela diretora de Meio Ambiente Solange Wuo, pela engenheira ambiental Giovanna Hamada, pelo gestor de contratos Marcos Felipe e pelos servidores Roberto Kajiwara e José Soares, que fazem parte do setor de resíduos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.