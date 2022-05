A programação do Sesc Mogi das Cruzes desta semana está repleta de atrações para públicos variados. Dar visibilidade às histórias das ancestralidades pretas é a proposta da contação de histórias Heroínas Negras, que acontecerá no sábado (21/05), às 16h. A apresentação traz narrativas sobre diferentes mulheres negras africanas e brasileiras de grande contribuição para a história, cientistas, guerreiras, inventoras e artistas.





No domingo (22/05), às 16h, o destaque é para o show “Te Vejo na Cosmopista”, da banda paulista Motormama, que comemora 20 anos de estrada no palco do Sesc Mogi das Cruzes.

Confira mais detalhes sobre estas e outras apresentações:

Literatura / Contação de histórias

Heroínas Negras

A cabaça Agbalá vai esparramar histórias de diferentes mulheres negras africanas e brasileiras que tiveram grande contribuição para a história, cientistas, guerreiras, inventoras e artistas. A narrativa nos conduzirá por uma viagem de grandes feitos, conquistas e sabedorias. Com música, caracterização, e dança, Heroínas Negras é uma apresentação dinâmica e cheia de nuances de encantamento.

Com Agbalá Conta, núcleo de pesquisa e criação de narrativas pretas, fundado em 2010 por Giselda Perê com o objetivo de dar visibilidade às histórias das ancestralidades pretas. Agbalá Conta é uma cabaça mágica que guarda todas as histórias das nossas ancestralidades pretas, quando encantada ela se abre e revela histórias que valorizam nossas identidades e nossas histórias de origem.



O espetáculo integra a programação do projeto Do 13 ao 20 (Re)Existência do Povo Negro, ação do Sesc São Paulo que faz alusão aos marcos de 13 de maio, data da abolição da escravatura no Brasi e Dia Nacional da Denúncia Contra o Racismol, e ao 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares e, desde 2011, instituído como Dia Nacional da Consciência Negra. O objetivo do projeto é o fortalecimento e o reconhecimento das lutas, conquistas, manifestações e realidades do povo negro, bem como o fomento à equidade, convivência e reconstrução simbólica no campo individual e coletivo, contribuindo para uma sociedade livre do racismo e de outras formas de dominação.

Quando: Dia 21/5, sábado, às 16h | Duração: 50 minutos | Classificação: Livre. | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Música / Shows

Motormama: Te Vejo na Cosmopista – Motormama 20 anos

Show em comemoração aos 20 anos de estrada da banda paulista Motormama. No setlist, músicas que fazem parte da coletânea “Anhanguera Folk Club”, lançada em 2019. Em ordem cronológica, a apresentação faz um balanço de duas décadas com canções representativas dos álbuns “Carne de Pescoço” (2003), “A Legítima Cia. Fantasma” (2006), “Aloha Esquimó” (2010), “Flores Sujas do Quintal” (2013) e “Fogos de Artifício” (2017).

Criada no ano de 1999 no interior paulista, a banda Motormama logo chamou a atenção da mídia especializada com reportagens nas revistas Bizz, Playboy, VIP e Rolling Stones, além de jornais como Estadão e Folha de S. Paulo. Depois de vários shows por casas e festivais de todo o país, em setembro de 2011, o grupo estreou em terras estrangeiras e se apresentou no festival Pop Montreal, um dos mais importantes do Canadá. Em maio de 2014, o grupo se apresentou no Primavera Sound, em Barcelona, Espanha, um dos maiores festivais do mundo. No ano seguinte, a banda fez parte da coletânea “Amplificador – Novíssima Música Brasileira” da gravadora inglesa Far Out Recordings, com a música “Rio Grande”. O som do Motormama pode ser considerado um cruzamento entre Mutantes e Neil Young com altas doses de música folk e psicodelia. O título do novo show faz referência à rodovia que cruza o Estado de São Paulo e ao estilo musical que celebrizou o quinteto: um folk tropical mestiço, lisérgico e pungente, considerado único pela crítica especializada. Neste clima de celebração musical, o importante para o grupo é seguir em frente nesta longa estrada perdida da vida. Pé na tábua!

Quando: Dia 22/5, domingo, às 16h | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Vivência

Histórias escolhidas: Mediação de Leitura

Os artistas da Cia. Terezinha de Contação de Histórias apresenta uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros.

Histórias Escolhidas é uma proposta de Mediação num ambiente lúdico, acolhedor e atraente em cores e alegria. A Cia Terezinha convida o público a desfrutar de uma sessão de mediação de leitura e experimentar possibilidades prazerosas, como ouvir uma boa história, folhear diferentes livros e brincar com as palavras. Tudo isso com fundos musicais, cuidado e afeto.

Quando: Até 21 e 22/5, sábado e domingo, das 10h às 12h30 e das 14h às 16h30 | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Tecnologias e Artes

Oficina para crianças: Criação de Personagens Cortados a Laser e Stop Motion

Utilizando peças cortadas a laser, os participantes vão criar seus personagens e customizá-los para depois produzir um pequeno clipe em stop motion, aprendendo noções básicas de movimento na animação. Cada participante poderá levar seu personagem para casa ao fim da atividade.

Uma atividade para toda a família! Com Rodrigo Mafra, designer e artista plástico; e Natalia Calamari, antropóloga e ilustradora, ambos integrantes do Estúdio Dupla.

Quando: Dia 21/5, sábado, às 13h e Dia 22/5, domingo, às 14h. | Duração: 180 minutos | Classificação: A partir de 5 anos | Vagas: limitadas – Distribuição de senhas no local com 20 minutos de antecedência | Entrada: Grátis.

Meio Ambiente

Oficina: Minhocário Doméstico em Baldes

Vamos aprender a montar um minhocário caseiro em baldes e conversar sobre cuidados básicos, o que pode e o que não pode ser destinado e outras dicas de destinação de resíduos orgânicos em casa. Cada participante montará seu próprio minhocário.Com Gustavo Faria, agente de educação ambiental do Sesc.

Quando: Dia 21/5, sábado, às 10h | Duração: 120 minutos | Classificação: A partir de 16 anos | Vagas: limitadas – Distribuição de senhas 20 minutos antes do início | Entrada: Grátis.

Vivência para crianças: Domingos na Horta

Apresentaremos aos participantes a horta agroecológica do Centro de Educação Ambiental da Unidade. Faremos passeios de exploração do espaço, experiências sensoriais, colheitas de alimentos, plantio de sementes e hortaliças e atividades mais lúdicas como desenhos e pinturas. Esta atividade integra a programação do projeto Semeando Saberes. Com Pé de Feijão

Quando: Dia 22/5, domingo, às 14h. | Duração: 120 minutos | Classificação: De 2 a 12 anos | Entrada: Grátis | Vagas: limitadas – Distribuição de senhas 20 minutos antes do início

Vivências

Kemetic Yoga

Kemetic Yoga é uma prática de yoga de base africana que envolve uma combinação de movimentos, técnicas de respiração profunda e meditação. É inspirada no legado dessa antiga civilização conhecida como Egito Antigo e dá maior ênfase aos padrões de respiração, ao mesmo tempo que desenvolve as filosofias de autodesenvolvimento e cura da mente-corpo-espírito.

O nome Kemet vem do nome Kem que adjetiva o que é preto/escuro, sendo assim kemet neste sentido significa a terra das pessoas pretas. Kemetic Yoga é uma prática de yoga de base africana que envolve uma combinação de movimentos, técnicas de respiração profunda e meditação. É inspirada no legado dessa antiga civilização conhecida como Egito Antigo e dá maior ênfase aos padrões de respiração, ao mesmo tempo que desenvolve as filosofias de autodesenvolvimento e cura da mente-corpo-espírito. Com Furaha Imani, instrutor da Rekhet Yoga.

Quando: Dia 22/5, domingos, às 10h | Duração: 60 minutos | Classificação: A partir de 14 anos | Vagas: limitadas. Distribuição de senhas no local 20 minutos antes do início.| Entrada: Grátis.

Kemetic Yoga: Roda de Conversa

O Yoga Kemética remonta de uma das civilizações mais antigas, o Kemet, que fica onde hoje é o Egito, no Nordeste da África. O Kemetic Yoga é uma Ciência Ancestral Africana carregada de significado, filosofia e reflexão espiritual – mas não religiosa. Nessa atividade a proposta é apresentar outras perspectivas sobre a história e a tradição do Yoga. Com Karima Serene e Furaha Imani, instrutores de Kemetic Yoga coletivo Rekhet.

Quando: Dia 22/5, domingos, às 11h30 | Duração: 60 minutos | Classificação: A partir de 14 anos | Vagas: limitadas – Entrega de senhas no local com 20 minutos de antecedência.| Entrada: Grátis.

Esportes Aquáticos com Embarcações

Vivências de atividades físicas realizadas na água, que estimulam o desenvolvimento da força e possibilitam a melhora do condicionamento físico por meio de exercícios físicos intensos e desafiadores. Com equipe da Scolé Esportiva

Quando: Dia 22/5, domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h | Classificação: A partir de 14 anos | Vagas: limitadas – Agendamento pelo aplicativo Credencial Sesc SP. Obrigatória a apresentação da credencial plena e exame dermatológico dentro do prazo de validade. Entrada: Grátis.

Protocolos Sanitários | Importante

Desde 18/05 não é mais necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O uso de máscara durante a permanência não é mais obrigatório, conforme Decreto Estadual, mas segue recomendado, especialmente nas áreas fechadas ou cobertas. Álcool em gel para a higiene das mãos sempre que necessário segue disponível em todos os ambientes. Agradecemos a compreensão com as medidas sanitárias que visam o seu bem-estar e a segurança de todos.

Sesc Mogi das Cruzes