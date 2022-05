O pré-candidato a deputado estadual de São Paulo, Renan da Mata (PSC), foi o convidado do Podcast com Jair nesta terça-feira (17). Além de pré-candidato a deputado estadual, Renan é ex-secretário-geral do PSC no Paraná e também foi superintendente do patrimônio da União do Distrito Federal.





Renan foi superintendente do patrimônio da União do Distrito Federal e agora é pré-candidato a deputado estadual em São Paulo – Foto: Reprodução/TV Cenário

Nascido em Xique-Xique na Bahia, em 1974, Renan da Mata é formado em administração e ingressou na política como assessor do ex-deputado federal paranaense Hidekazu Takayama (PSC).

Em sua participação no Podcast com Jair, Renan falou de sua vida, de sua carreira política, de suas pretensões e de diversos outros assuntos. Confira o episódio no Facebook, YouTube, ou em alguma das diversas plataformas de streaming de áudio em que o Podcast com Jair está presente.

Além de falar sobre política, Renan falou sobre sua vida e outros diversos assuntos no Podcast com Jair – Foto: Reprodução/TV Cenário

O programa é realizado ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Cenário, além disso, o áudio do programa fica disponível nas plataformas de streaming de áudio, entre elas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras.

Para ficar por dentro da programação do Podcast com Jair e ter acesso a bastidores e trechos dos programas, siga @podcastcomjair no Instagram.