As cidades do Alto Tietê estão realizando campanhas para ajudarem pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua durante o período de inverno que tem registrado temperaturas mínimas abaixo de 7º.





As campanhas vão desde o recolhimento e distribuição de cobertores e agasalhos, até o acolhimento de pessoas em espaços preparados que contam com alimentação e apoio social.

Arujá

Em Arujá está sendo realizado o acolhimento de pessoas em situação de rua, além da entrega de cobertores e mantas térmicas. As pessoas que aceitam ser recolhidas têm acesso a refeições, banho, roupas limpas e barracas com colchões para dormir.

O abrigo seguirá funcionando pelas próximas noites e também está acolhendo os animais de estimação que acompanham as pessoas em situação de rua.

O abrigo está localizado no ginásio Habbib Tannuri, na Rua Maranhão, 386, no Jardim Planalto, e fica aberto diariamente das 19h às 21. Os munícipes podem informas sobre pessoas em situação de rua pelo telefone 153.

O Fundo de Solidariedade de Arujá deu início à Campanha do Agasalho 2022 nesta sexta-feira (20), a expectativa é arrecadar cerca de 40 mil peças de roupas e três mil cobertores. Não é necessário que os itens estejam novos, mas precisam estar em bom estado.

Biritiba Mirim

Segundo a Prefeitura de Biritiba-Mirim, a Campanha do Agasalho na cidade deve ser iniciada oficialmente em 25 de maio, às 18h, na sede Escola Municipal João Cardoso de Siqueira Primo. O evento contará com rodízio de caldos, doação de um cobertor novo, trocado na hora do lançamento como ingresso solidário.

O Fundo Social de Solidariedade de Biritiba-Mirim pede que a população colabore com a doação de roupas de inverno e cobertores novos ou usados. As peças podem ser entregues na sede do Funso Social, que fica na Rua Airton Senna da Silva, 100, no Jardim Alvorada.

Ferraz de Vasconcelos

A Secretaria de Assistência Social da cidade iniciou nesta segunda-feira (16) a Operação Acolhimento Total, para oferecer acolhimento temporário à população em situação de rua. As equipes formadas por coordenadores, psicólogos e assistentes sociais atuam na Vila Margarida, Bela Vista, Centro e Parque São Francisco, regiões onde o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atende no município.

Aqueles encontrados são orientados a procurarem o Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias (Saiaf), localizado na Rua Getúlio Vargas, 293, na Vila Romanopolis.

No local de acolhimento é oferecida alimentação, banho quente, cobertores e roupas novas. São 30 vagas no local. O horário de entrada é das 16 às 18h. Além dos serviços oferecidos, os profissionais do local fazem o cadastro dos moradores em situação de rua para o mapeamento futuro da população.

A cidade também iniciou a campanha “Aquece Ferraz” para arrecadas roupas de frio e cobertores em bom estado que serão destinados às famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua.

Para doar é necessário entregar os itens em um dos pontos de coleta distribuídos pela cidade, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas, comércios, indústrias e igrejas.

Guararema

Em Guararema foi iniciada a Campanha Inverno Solidário 2022, que visa arrecadar cobertores novos e doações que serão direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações de cobertores novos devem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Dona Laurinda, 193, no Centro. Também é possível doar dinheiro através do PIX, pelo CNPJ 18.124.090/0001-98.

Itaquaquecetuba

A secretaria de Desenvolvimento Social da cidade preparou o Acampamento Solidário, com barracas térmicas, colchões, cobertores, além de alimentação e banho no Centro POP para pessoas em situação de rua.

O CRAS Rancho Grande fica na Avenida Ítalo Adami, nº 2480. O local fica disponível das 17h às 8h da manhã do outro dia.

Itaquaquecetuba também lançou a Campanha de Inverno 2022, que está recebendo doações de agasalhos, meias, cobertores e outros itens. A equipe responsável por receber as doações estão na Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195, na Vila Virgínia.

Mogi das Cruzes

A prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizou cerca de 50 pontos de arrecadação da campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem, do Fundo Social da Solidariedade.

A campanha visa arrecadar cobertores, agasalhos, meias, meias para o frio e mantas para pets, novos ou em bom estado. De acordo com a prefeitura, um dos itens de maior necessidade são só cobertores.

A campanha segue até 30 de agosto, para mais informações, utilize o telefone 4798-5143.

Também será liberado a partir deste sábado (21) o per noite no Ginásio Hugo Ramos. O acolhimento será das 19h às 7h, para pessoas em situação de rua e, também, para os animais.

É possível deixar doações no Ginásio utilizado para abrigo. Entre as doações, são aceitas mantas, cobertores, itens de higiene pessoal, roupas de frio e alimentos.

Poá

A prefeitura de Poá lançou, nesta quinta-feira (19), a Campanha do Agasalho 2022 “Solidariedade que Aquece”, no Teatro Municipal.

A cidade conta com mais de 70 pontos de arrecadação, que estão aceitando agasalhos em bom estado e cobertores novos.

Entre os pontos de coleta estão: Paço Municipal, Câmara Municipal, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria da Mulher, Praça da Bíblia, Núcleo de Atendimento à População (NAP), Delegacia de Polícia, Teatro Municipal Turíbio Ruiz, Supermercado Shibata, Padaria Chip’s, e diversos outros locais.

A cidade de Poá também está realizando o acolhimento de pessoas em situação de rua. Nesta quarta-feira (18) foi realizada a entrega de cobertores, sacos de dormir e refeição àqueles que não aceitaram acolhimento no abrigo municipal.

É oferecido acolhimento integral e, no local, alimentação e apoio social com profissionais especializados. O abrigo municipal está localizado na rua Vicente Guida, nº 153, Vila Açoreana.

Santa Isabel

A prefeitura de Santa Isabel iniciará a Campanha Inverno Solidário 2022 na segunda-feira (23) e seguirá até 21 de setembro, de acordo com a gestão municipal.

Está sendo realizada a arrecadação de cobertores e agasalhos em bom estado. O ponto de coleta fica na Praça Fernando Lopes, onde o Fundo Social de Solidariedade estará com uma tenda para arrecadação dos itens.

Suzano

Em Suzano, a Campanha do Agasalho disponibilizou mais de 20 postos de arrecadação de cobertores novos e roupas que estejam em bom estado.

A campanha teve início em 26 de abril e seguirá até o dia 31 de julho. A campanha conta com uma Sacola Solidária, no Suzano Shopping, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 555, no Jardim dos Ipês.

Entre os pontos de coleta, estão: Supermercado Nagumo – Loja 27, 32º Batalhão da Polícia Militar, Tenda Atacado – Suzano, Lojão do Brás – Suzano, Clube Suzaninho, Guarda Mirim de Suzano, e diversos outros locais.