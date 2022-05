Segundo ministro das Comunicações, objetivo é discutir conectividade e proteção da Amazônia com o governo brasileiro. SpaceX, empresa de transporte espacial do homem mais rico do mundo, teve autorização da Anatel em janeiro para operar no país.

Elon Musk acena em chegada ao Brasil — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O bilionário Elon Musk chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (20) para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do governo.

A aeronave do empresário, modelo GVI (G650ER), da empresa Gulfstream Aerospace Corp, pousou por volta das 9h em um aeroporto privado de São Roque, cidade a cerca de 70 km da capital paulista.

O avião presidencial aterrissou no mesmo aeroporto, em torno de 40 minutos depois.

Avião de Elon Musk pousa no interior de SP — Foto: Rodrigo Santos Lima/TV TEM

Comboio do presidente Bolsonaro e Elon Musk saindo do aeroporto Catarina em São Roque — Foto: Rodrigo Santos Lima/TV TEM

Na sequência, um comboio levando o presidente Bolsonaro saiu do aeroporto e seguiu pela rodovia Castello Branco, sentido Porto Feliz. Na chegada do hotel, ele parou para cumprimentar os policiais militares que fazem a escolta do evento.

Bolsonaro chega a Porto Feliz — Foto: Gabriela Almeida/g1

Musk, que em abril anunciou acordo de compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 215 bilhões), é o homem mais rico do mundo e tem um patrimônio avaliado em US$ 273 bilhões (R$ 1,3 trilhão), segundo ranking da Bloomberg. Ele também é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil (leia mais abaixo), e da Tesla, fabricante de carros elétricos.

Encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Elon Musk deve ter cerca de 100 convidados em hotel de luxo em Porto Feliz — Foto: Gabriela Almeida/g1

Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o objetivo do encontro com representantes do governo brasileiro é discutir “conectividade e proteção da Amazônia”.

Onde será o evento

A reunião vai ocorrer no Hotel Fasano de Porto Feliz (SP), a cerca de 50 km do aeroporto. O deslocamento em comboio até o hotel de luxo no interior de SP conta com apoio do policiamento rodoviário, ambulância e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Bolsonaro e Musk se encontrarão em hotel em Porto Feliz — Foto: Reprodução

Segundo apuração da TV Tem, a reunião deve ter cerca de 100 convidados e está prevista para começar às 10h e se encerrar por volta das 12h.

O vice-presidente Hamilton Mourão não foi chamado para o encontro. “Caso ele [Bolsonaro] julgasse necessária a minha presença, ele teria me chamado”, disse Mourão nesta manhã em Brasília.

A previsão é que Musk embarque novamente no aeroporto de São Roque entre 13h e 14h.

Policiamento foi reforçado na frente de hotel de luxo que vai receber encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o empresário mais rico do mundo Elon Musk — Foto: Gabriela Almeida/g1

Fonte: g1