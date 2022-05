Por iniciativa do vereador e ativista da causa animal na cidade de Ferraz de Vasconcelos, Claudio Roberto Squizato (PL), está sendo proposta a criação da campanha de conscientização sobre a alimentação saudável chamada de “Segunda Sem Carne”. A medida faz parte de um projeto de lei lido na sessão ordinária, na terça-feira, dia 17. No momento, o texto tramita nas comissões permanentes do Poder Legislativo.





No fundo, a campanha de conscientização sobre a alimentação saudável visa incentivar a população, o comércio, a indústria, as escolas, os restaurantes, as lanchonetes e os estabelecimentos comerciais similares a substituírem o cardápio semanalmente às segundas-feiras. Enfim, trocarem o consumo de proteína animal por vegetal em todas as refeições tendo em vista os benefícios que tal atitude pode trazer à saúde em geral.

Na realidade, de acordo com a matéria, evitar comer carne um dia da semana contribuiria com à saúde da população, com a preservação da natureza e, sobretudo, com o bem-estar animal. Além disso, o texto prevê ainda que além estimular as crianças e os adolescentes no ambiente escolar a consumirem mais vegetais e, com isso, menos carne, o evento serviria também para discutir a importância da alimentação saudável.

Caso seja aprovado em dois turnos pelo plenário da Casa e depois sancionado pelo Palácio da Uva Itália, a proposta estabelece que o Poder Executivo ouvirá o Conselho Municipal de Alimentação e os nutricionistas da pasta da Educação para aderir à campanha “Segunda Sem Carne”, ou seja, com o respaldo dos profissionais adotar a novidade nos cardápios de creches e demais escolas municipais. Squizato acredita que o seu projeto será votado em breve.

Por Pedro Ferreira