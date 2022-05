Após uma semana marcada por dias frios, a temperatura começa a subir na cidade de São Paulo. Segundo o Climatempo, a máxima deve atingir os 23º nesta segunda-feira (23), enquanto a mínima chega até 10º.





A temperatura deve aumentar de forma gradativa, com uma sensação de frio no início do dia.

Na terça-feira (24) a temperatura continua parecida, com mínima de 11º e máxima de 25º.

Confira a temperatura prevista para cada dia da semana