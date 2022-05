O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta terça-feira (24/05) a visita de crianças da rede municipal de ensino. O encontro com os pequenos teve o objetivo de apresentar o trabalho desempenhado pelo chefe do Executivo suzanense junto à Prefeitura de Suzano. Na oportunidade, os alunos também gravaram um episódio especial do programa virtual “Cola aí na Live!”, contando com o prefeito Ashiuchi, diretamente do novo Polo de Música e Audiovisual.

A visita ao gabinete foi acompanhada por alunos do quarto ano da Escola Municipal (EM) José Celestino Sanches e por crianças da pré-escola G5 da EM Amália Maria de Jesus, sendo unidades do Jardim Varan e do Jardim Revista, respectivamente. O encontro com o prefeito também contou com o secretário municipal de Educação, Leando Bassini; com a assistente técnica de Educação Infantil, Maria Lucia Moreira de Azevedo Garijo; com a coordenadora pedagógica da EM Amália Maria de Jesus, Elaine Wozniak Santana; e com as auxiliares de atividades escolares Rosimeire Oliveira dos Santos e Elen Dourado Lessa.

Durante a visita, os pequenos conheceram um pouco mais sobre o funcionamento da prefeitura e sobre o papel desempenhado pelo prefeito na cidade. Inclusive, o assunto rendeu uma participação especial de Ashiuchi no programa virtual “Cola aí na Live!”. O episódio foi gravado nas instalações do novo Polo de Música e Audiovisual, com a entrevista guiada pelos próprios alunos. O programa é mensalmente transmitido por meio do canal do YouTube “TV Prefeitura de Suzano” (bit.ly/TVPrefSuz) e pela rede social oficial da administração municipal (www.facebook.com/prefsuzano), com foco na interação entre educadores, estudantes e convidados.

De acordo com o chefe da pasta, Leandro Bassini, a proximidade do prefeito com as crianças faz toda diferença para a compreensão dos pequenos em relação à administração pública. “É muito importante que os alunos conheçam o funcionamento da prefeitura, que saibam qual o papel do prefeito na cidade. Assim, incentivamos a maior participação e entrosamento das crianças nos assuntos da municipalidade, sendo que os pequenos também levam esse legado para casa, incentivando os adultos nas tomadas de decisões do município”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu a visita e reforçou a importância da ação. “Sem dúvidas, foi uma agenda muito interessante porque as crianças têm essa capacidade de transformar o ambiente. Tivemos um bate-papo legal e que me alegrou muito. Fico sempre contente em receber os alunos porque eles nos trazem perguntas e reflexões diferentes, o que me faz pensar ainda mais no futuro e me move a todos dias garantir uma Suzano melhor”.