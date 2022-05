A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá realiza na próxima terça-feira (31/05), um evento no Teatro Municipal Turíbio Ruiz, com o tema “Violência Sexual: Abuso e exploração de Crianças e Adolescentes”. A ação que será realizada das 13 às 17 horas, apesar de ser voltada para os representantes do segmento da Criança e Adolescente, também será aberta ao público em geral.

O evento faz parte de uma programação feita pela Pasta Municipal realizada junto aos Centros de Referência à Assistência Social (CRAS), em alusão ao dia 18 de maio, data que se celebra o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. Na oportunidade, haverá uma palestra para os presentes, ministrada pela assistente social e advogada, Rosimeire Aparecida Mantovan.

“Esta iniciativa é destinada a toda Rede de Proteção e garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, assim como serão abordados temas como a identificação da violência, causas e consequências, atendimento social, revitimização, rede de proteção e trabalho em rede. A ideia é aprofundar nestes temas para auxiliar na atuação dos trabalhadores nas abordagens e atendimentos do dia a dia”, ressaltou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Lucas Bertagnolli. O Teatro Municipal Turíbio Ruiz está localizado na avenida Antonio Massa, 331, Centro.