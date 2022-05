Em pesquisa realizada pelo instituto Datafolha entre esta quarta (25) e quinta-feira (26) pelo jornal “Folha de S.Paulo” foi registrada uma vantagem de 21 pontos para Lula, em relação a Bolsonaro, que ficou com 27% das intenções de voto para a eleição presidencial de 2022.

Foram apresentados as seguintes pessoas como pré-candidatos: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Resultado

Lula (PT): 48%

(PT): 48% Jair Bolsonaro (PL): 27%

(PL): 27% Ciro Gomes (PDT): 7%

(PDT): 7% André Janones (Avante): 2%

(Avante): 2% Simone Tebet (MDB): 2%

(MDB): 2% Pablo Marçal (Pros): 1%

(Pros): 1% Vera Lúcia (PSTU): 1%

(PSTU): 1% Em branco/nulo/nenhum : 7%

: 7% Não sabe: 4%

Alguns candidatos não pontuaram, sendo eles: Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos).

A pesquisa também levou em conta os votos válidos no primeiro turno, que são os votos excluídos os brancos e nulos. O percentual indica que Lula venceria as eleições presidenciais de 2022 se a disputa fosse hoje, com os dados coletados pela pesquisa.

Votos válidos

Lula (PT): 54%

(PT): 54% Bolsonaro (PL): 30%

A pesquisa ouviu um total de 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras entre os dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Os cenários sofreram mudanças após desistências de alguns pré-candidatos como Sergio Moro (União Brasil) e João Doria (PSDB), além do anúncio de novas pré-candidaturas como a de Pablo Marçal (Pros).