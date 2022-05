Um estudante de 16 anos levou uma facada de um colega, da mesma idade, durante uma briga que, segundo a Polícia Militar, foi motivada por material escolar, no início da tarde desta quinta-feira (26) em Poá.

O ocorrido foi na Escola Estadual Nanci Cristina do Espírito Santo, no Jardim Santa Helena. De acordo com a PM, a discussão entre os dois alunos foi iniciada dentro da sala, por causa de um material, resultando em uma briga. O suspeito teria pegado uma faca na mochila e esfaqueado o abdômen do colega.

Segundo a PM, a briga foi motivada por um material escolar — Foto: Janaína Rodrigues/TV Diário

A PM informou que o estudante suspeito de dar a facada foi levado à Delegacia de Itaquaquecetuba. Ele teria dito que achou a faca na rua dias antes, colocou na mochila e levou para a escola. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que “repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas”. A nota também diz que a gestão escolar tomou as medidas cabíveis, socorrendo o aluno e acionando a Polícia Militar.

Ainda na nota, a Secretaria diz que “os responsáveis pelos alunos foram chamados e a direção está registrando o boletim de ocorrência”.

O caso deve ser inserido na Plataforma Conviva SP – Placon, que acompanha o registro de ocorrências escolares na rede estadual.

“A escola coloca à disposição dos estudantes o atendimento pelo Programa Psicólogos na Educação, se autorizado por seus responsáveis”, finalizou a secretaria.