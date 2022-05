A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Obras e de Esporte, iniciou nesta quinta-feira (26) a reforma do Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, no Morro Branco. O pontapé foi marcado pela assinatura da ordem de serviço, que autoriza as intervenções no local. Em seguida, as máquinas já começaram a operar.

Orçado em R$ 2,4 milhões, o projeto conta com um novo sistema de drenagem, adequação para medidas oficiais, implantação de grama sintética e a emissão do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A previsão é de que a obra seja finalizada até o fim de novembro e assim o campo passará a receber ações de incentivo ao esporte.

“Estamos transformando nossa cidade em um canteiro de obras. Hoje começamos uma maratona de trabalhos que vão mudar a vida da população de Itaquaquecetuba. O Campo do Brasil é um lugar que por muito tempo esteve esquecido, mas ganhará vida com toda a estrutura renovada”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

A reforma e as melhorias no entorno serão realizadas por uma empresa privada. “Já estamos iniciando as obras hoje com a retirada dos alambrados. Teremos novos vestiários, arquibancada, iluminação e enfim a implantação da grama, que segue o padrão dos melhores campos do Brasil”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelinho Carioca, aproveitou o momento e falou das expectativas para o local, que deve receber atividades esportivas. “Não será um espaço apenas para a prática de futebol. Também vamos promover aulas livres de outros esportes e atividades no geral. Com o espaço que teremos, não vão faltar oportunidades para aproveitarmos”, completou.