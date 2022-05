A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano deu continuidade à operação Tapa-Buraco nesta semana. A pasta encerrou nesta quinta-feira (26/05) o processo de revitalização asfáltica em seis ruas, localizadas na malha central e nos bairros Jardim Casa Branca, Vila Amorim e Recreio Santa Rita. Os trabalhos foram acompanhados pela instalação de placas toponímicas e pelo reforço na sinalização horizontal.

A iniciativa aplicou novo revestimento asfáltico em áreas desgastadas das ruas Tereza Haguihara, Anastácia Maria da Conceição e Elisa Venâncio, no bairro Jardim Casa Branca; Tupinambá, na Vila Amorim; das Acácias, no Recreio Santa Rita; e na rua Elizeu Alves Costa, no centro. Considerando o mês de maio, os bairros Vila Urupês, Cidade Cruzeiro do Sul, Parque Suzano, Jardim Santa Inês, Vila Nova Amorim, Jardim do Bosque, Jardim Urupês e Jardim dos Ipês também foram contemplados, totalizando ações em 30 vias do município.

Segundo o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, as irregularidades no pavimento das vias públicas interferem no cotidiano do munícipe. “Garantir que as nossas ruas estejam em boa qualidade pode evitar acidentes ou danos aos veículos, por isso esse trabalho é essencial para garantir mais qualidade de vida e segurança a todos”, afirmou.

Durante a semana, a pasta ainda realizou outras ações em diferentes pontos do município. Desde a última terça-feira (24/05), foram instaladas 54 placas toponímicas em 14 ruas do bairro Vila Costa, contemplando as vias Doutor Deodato Wertheimer e Rui Barbosa, por exemplo. Além disso, foram reforçadas as sinalizações horizontais de trânsito, com faixas contínuas e segmentadas, faixas de pedestre e lombadas nos bairros Jardim Itamaracá, Jardim Margareth, Jardim Miriam, Jardim Monte Cristo e Jardim Colorado.

Para Galo, os reparos são planejados de forma estratégica para atender as demandas da população. “Mantemos uma vigilância constante para identificar questões como desgastes de placas e sinalizações, imperfeições asfálticas e o fluxo de trânsito para realizar reparos nesses pontos, tudo em prol do bem-estar dos suzanenses”, concluiu.