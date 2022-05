O município de Poá conquistou quatro medalhas nas finais do Campeonato Paulista de Karatê, realizado no último final de semana (dias 21 e 22/05), em São Bernardo do Campo. Com as medalhas obtidas na competição, quatro poaenses carimbaram o passaporte para a etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade. Ao todo foram três medalhas de ouro e uma de bronze.

A equipe poaense esteve no lugar mais alto do pódio com os atletas Antônio Donizete (Kata categoria Master e Shiai Kumite categoria Master) e Eric Sato Santos (Kata categoria PCD). A quarta medalha (bronze) veio com a atleta Jeniffer Santos no Shiai Kumite categoria Sênior feminino. Além dos medalhistas, Poá também garantiu mais uma vaga na etapa Brasileira no Shiai Kumite categoria Júnior, com o atleta Junior Matheus de Lima que terminou a competição entre os seis melhores.

A final do Campeonato Paulista de Karatê, em São Bernardo do Campo, reuniu mais de dois mil atletas. “Foi uma competição muito difícil e de alto nível, onde tivemos uma belíssima participação dos nossos atletas que chegaram à final após terem obtido excelentes resultados e mais

medalhas na etapa classificatória realizada na cidade de Ibaté, no início deste mês de maio. Faço questão de parabenizar o professor Douglas Nascimento Rodrigues Santos pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando e de dizer que tenho muito orgulho desses guerreiros. Agora vamos à busca da etapa do Brasileiro com foco na grande e sonhada final do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Karatê (CBK)”, finalizou o secretário de Esportes, Ariel Borges.