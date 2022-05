O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta quarta-feira (25/05) da solenidade alusiva ao 16º aniversário de criação do Comando de Policiamento de Áreas Metropolitana 12 – Região Alto Tietê (CPA/M-12). A cerimônia sediada no auditório da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) também marcou a transição do comando, passando do Coronel José Raposo de Faria Neto para o Coronel Wagner Giurni Gomes.

Na oportunidade, Ashiuchi agradeceu e parabenizou a atuação do Coronel Raposo ao longo dos quase dois anos de comando na região. O chefe do Executivo suzanense reforçou a parceria junto aos militares em Suzano e em todo o Alto Tietê. “Ao longo deste período enfrentamos diferentes desafios, sendo a pandemia da Covid-19 e a força-tarefa em prol da imunização uma das grandes missões que enfrentamos juntos. Cumprimento o trabalho do Coronel Raposo, com máximo respeito, e desejo sucesso redobrado ao Coronel Giurni que assume essa grande responsabilidade no policiamento da região”.

A cerimônia também contou com uma série de homenagens. Entre os principais nomes estiveram o comandante do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), responsável pelo policiamento de Suzano, Tenente Coronel Ângelo Augusto Freitas de Souza e os cabos da PM Silas Souza da Silva e José Oswaldo da Silva Santos. Ainda por parte do 32° BPM/M foram agraciados a Sra. Sônia Cristina Mota Torquato, componente do Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos, e o Sr. Roberto Kobayashi, presidente do Conseg Boa Vista, em Suzano.

O evento também foi prestigiado pelo Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Cássio Araújo de Freitas. Durante sua fala, o militar exaltou a corporação e agradeceu o compromisso de Ashiuchi. “Agradeço a fala do prefeito, que homenageou de maneira muito justa nosso companheiro Coronel Raposo. Seguimos juntos trabalhando pela população, pela segurança e bem-estar”, disse.

A solenidade ainda foi acompanhada pelo prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino, o Inho; pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Elias Marques; pelo secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Toriel Ângelo Mota Sardinha; pelos juízes Ana Cláudia Caurel de Alencar, Thiago Massao e Paulo Leandro Silva; pelo delegado Evaldo José de Mello; pelo presidente da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mogi das Cruzes, Dirceu do Vale; pelo presidente do Sincomércio, Valterli Martinez; pelo presidente da Associação dos Oficiais, Praças e Pensionistas, Aristides Florindo de Faria Filho; e pelo representante da Associação COmercial e Empresarial (ACE) Mogi das Cruzes, Comendador Marcos Bastos.