A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, concluiu a instalação de 100% de iluminação de LED em 10 bairros do município. As equipes estão concentradas em expandir a substituição para levar mais segurança e modernização aos moradores.

Os bairros Vila Jamil, Jardim Figueiredo, Parque São Francisco, Jardim Atlântico, Jardim Ipanema, Jardim Dayse, Vila Romanopolis, Jardim Pérola, Vila Cristina e Jardim das Flores já contam a nova iluminação em todas as ruas. Até o momento, cerca de 3,6 mil novas lâmpadas de LED já foram instaladas em toda cidade. Cabe destacar que as principais vias e avenidas já contam com a substituição.

“As equipes do Serviços Urbanos estão a todo vapor para modernizar a iluminação das ruas e avenidas, pois as lâmpadas de LED são mais eficientes, possuem vida útil maior, além de serem econômicas. A previsão é que até o final deste ano, mais de 5 mil pontos sejam renovados”, afirma o titular da pasta, Nicolas David.