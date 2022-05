O baterista Alan White, da banda Yes, morreu aos 72 anos. A banda anunciou a morte dele nesta quinta-feira (26). A causa não foi divulgada.

“É com muita tristeza que o Yes anuncia que Alan White, amado amigo e baterista deles há 50 anos, morreu, aos 72 anos, depois de uma breve doença”, diz o comunicado.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH — YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

O músico entrou para a banda em 1972, quatro anos após a formação da banda, substituindo Bill Bruford, que foi para a banda King Crimson.

Antes de entrar para a banda Yes, Alan tocou bateria em álbuns dos ex-Beatles John Lennon, o “Imagine”, e de George Harrison, o “All things must pass”.

Alan e a banda Yes entraram para o Hall da Fama do Rock em 2017.

“Problemas de saúde desde 2016 reduziram o tempo no palco de Alan com o Yes nas turnês recentes, com Jay Schellen o substituindo e Allan se juntando à banda, sob muitos aplausos, no fim de cada show”, disse o Yes em comunicado.

Ainda segundo o comunicado, Alan estava se preparando para a turnê que comemoraria seus 50 anos no grupo e o álbum “Close to the Edge”, seu primeiro álbum gravado junto com a banda.

Alan nasceu em Pelton, na Inglaterra, e morreu em Washington, nos EUA, onde morava.