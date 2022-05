O “Suzano Mais Emprego”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, está divulgando 60 vagas de trabalho intermitente para os cargos de eletricista e mecânico de manutenção. Além destas, o projeto apresenta outras 106 ocupações para diversos cargos em mais de 60 profissões. Todos os detalhes podem ser encontrados no site oficial da prefeitura (bit.ly/suzano-emprego).

De acordo com a pasta, são 20 oportunidades para eletricista montador, 20 para eletricista de manutenção e 20 para a ocupação de mecânico. Para estes cargos são exigidos ensino médio completo, experiência de seis meses na função, com comprovação na Carteira de Trabalho, e residir no Alto Tietê. Vale lembrar que trabalho intermitente é a prestação de serviço que atende a demanda momentânea, porém garante os mesmos direitos ao trabalhador que possui um emprego formal.

Além destas 60 oportunidades, o projeto ainda divulga outras 106 vagas para diversos cargos em mais de 60 profissões, entre elas estão as de ajudante de mecânico, vendedor, conferente e motorista. Todas as oportunidades podem ser conferidas no site bit.ly/suzano-emprego.

Os interessados devem enviar currículo em arquivo Word ou PDF para o e-mail suzano.vagas@gmail.com ou então cadastrá-lo pessoalmente em uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), em dias úteis, das 8 às 17 horas. A unidade da região central está localizada na avenida Paulo Portela, 210, por sua vez, o endereço do Centrus Norte é a avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta.

Para o secretário André Loducca, a quantidade de vagas disponibilizada pelo “Suzano Mais Emprego” revela o compromisso da prefeitura em ajudar aos moradores de Suzano e do Alto Tietê a encontrar uma nova colocação. “Moramos em uma região que produz bastante, independentemente do segmento, então é natural que estas vagas surjam a cada semana. Uma de nossas funções é ajudar a divulgar essas colocações a quem precisa de um emprego”.

Outras informações podem ser adquiridas por meio de telefone (11) 4742-5515, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.