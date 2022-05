As fortes chuvas que atingiram Pernambuco nos últimos dias causaram diversos deslizamentos e alagamentos. A população mais atingida foi a de moradores do Jardim Monte Verde, no limite entre Recife e Jaboatão. Até o momento, 91 corpos já foram encontrados e as buscas continuam.

O governo do estado atualizou para 26 o total de desaparecidos, enquanto isso, o número de desabrigados subiu para 5 mil nesta segunda-feira (30).

Imagem de sábado (28) mostra equipes de resgate em área da Grande Recife afetada por deslizamentos de terra – Foto: Genival Paparazzi/EFE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou, na manhã desta segunda-feira, algumas áreas afetadas pelas chuvas no Grande Recife. Ele estava companhado por ministros e lamentou a tragédia, além de criticar a ausência do governador Paulo Câmara (PSB) no local.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas reduziram de volume, mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira (3) no Grande Recife e na Zona da Mata. A Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) reforçou o alerta sobre o alto risco de deslizamentos nessas áreas, por conta do solo estar encharcado.

Buscas por desaparecidos

Defesa Civil, Exército, forças de segurança e órgão municipais seguem, nesta segunda-feira (30) atuando em sete pontos de deslizamento no Grande Recife. Estão sendo empregados 198 bombeiros militares de Pernambuco, 11 bombeiros da Paraíba, 7 de Minas Gerais, 8 do Rio Grande do Norte, 8 policiais militares, 100 guardas municipais e 25 funcionários da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb); 60 militares do Exército, 22 profissionais da Marinha e 4 policiais civis.

Para ajudar no salvamento e fornecimento de mantimentos às populações dessas áreas afetadas, estão sendo empregadas embarcações e seis aeronaves, sendo três do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social e três da Polícia Rodoviária Federal.

Moradores

Muitos moradores sobreviveram, porém, perderam parte ou toda sua família. O auxiliar de pedreiro Thiago Estêvão sobreviveu ao deslizamento de uma barreira, porém, perdeu a mãe, os avós e primos.

“Eu moro mais em cima, só que ontem aconteceu a tragédia, aí eu fui na casa dos meus avós. Fui chamar eles, tentar salvar eles. Todo mundo morreu e eu fiquei”, disse ele.

“Eu só pensava em Deus, eu estava até a testa sufocado pela lama. Fui tentar salvar meus avós, minha mãe foi junto. Quando cheguei na casa dos meus avós, só escutei um estalo. Quando vi, a barreira engoliu tudo. Eu pensei que ia morrer, porque não conseguia respirar, porque a areia estava pressionando tudo.”, completou.