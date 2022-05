Dentro do prazo regimental de até 15 dias, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos respondeu a um requerimento aprovado pela Câmara Municipal, no dia 10 deste mês. Nele, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) questionou o paradeiro de “cães comunitários” que viviam na Praça da Independência, na região central da cidade. O espaço público passa por obras de revitalização.

Na resposta enviada à Casa, o Poder Executivo informou que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, que, aliás, já foi inclusive chefiada até janeiro do corrente por Claudio Squizato, recolheu inicialmente quatro cachorros. Depois, os cães sem raça definida foram entregues para uma tutora particular que ficou sensibilizada com o fato dos animais não terem um lugar adequado para morar.

Em contrapartida, apesar de o vereador pedir o endereço para onde teriam sido levados os animais, o Palácio da Uva Itália destacou que a cuidadora independente de Branquinho, Caramelo, Pretinho e Bily preferiu ficar no anonimato, ou seja, quis manter o seu endereço preservado por recear que novos animais sejam deixados na porta da sua casa como já aconteceu antes.

Na prática, a tutora particular assinou um termo de adoção responsável preliminar, porém, a protetora já manifestou a intenção de ficar com os quatro cachorros, isto é, ter a guarda definitiva. Em todo caso, no ofício, o governo municipal deixou claro que o próprio vereador Claudio Squizato poderá requerer a guarda responsável dos animais por meio do protocolo, informando o endereço para o encaminhamento.

Por sua vez, o Poder Executivo ressaltou ainda que todos os animais recolhidos da Praça da Independência em razão das obras de revitalização passaram por exames veterinários, sendo que dois cães foram castrados, já que os outros dois já estavam esterilizados. Citado, a Prefeitura não fez nenhuma menção se recolheu algum “cão comunitário” que habitava a Avenida XV de Novembro, que também passa por obras.

Por Pedro Ferreira