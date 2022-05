Já imaginou um mundo sem dinheiro físico? Pode até parecer coisa de ficção cientifica, mas este conceito não está mais tão distante da nossa realidade. Nos dias de hoje, já é possível usar as moedas digitais para comprar passagens aéreas, ingressos para shows e até imóveis.

O professor mestre da UMC Welinton dos Santos, especialista no mercado de criptoativos, explica que as criptomoedas são moedas virtuais, criadas e desenvolvidas em projetos na internet. “Uma criptomoeda não é apenas um instrumento de troca, com valor e quantidade, é mais do que isto, é um projeto integrado no mundo virtual com funções específicas”, explica o professor.

As criptomoedas podem ter várias utilidades. Como moeda, elas atuam como reserva de valor, indicador de quantidade e instrumento de troca. Como produto, elas podem ser usadas como plataforma de pagamento; plataforma de hospedagem de outros criptoativos; moedas para jogos online; e centenas de outras utilidades.

Bitcoin

O professor explica que o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a ser criada. “Ela surge em 2008, mas só ganhou força em 2011 com o surgimento do blockchain (sistema de criptografia feita em blocos, como um grande livro diário digital contábil). Os valores variam de acordo com o número de opções e serviços que a moeda oferecer”, conta o especialista.

O Bitcoin e as outras moedas digitais são criadas através de um projeto de desenvolvimento, que envolve testes de segurança eletrônica, feitos para deixar o sistema seguro. Para entender mais sobre as criptomoedas, acesse youtube.com/watch?v=IgUDfYt4Wd8 e assista a palestra do professor da UMC Welinton dos Santos na CONFECON (Conselho Federal de Economia).