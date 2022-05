Idealizador do projeto Mutirão da Saúde, o médico Joseph Raffoul Júnior, o Dr. Rafuzinho, foi homenageado com uma moção de aplauso pela Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. A votação da matéria em única discussão e, por unanimidade, ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira, dia 31. Na ocasião, o profissional estava acompanhado da esposa Vivian e de integrantes da equipe de voluntários.

Pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), o Dr. Rafuzinho agradeceu o reconhecimento do seu trabalho social em benefício da saúde da população ferrazense e de mais 59 cidades paulistas. Além disso, o médico fez questão de citar o nome do saudoso pai e ex-vereador por quatro mandatos eletivos, Joseph Raffoul, o Dr. Rafú. Segundo ele, o pai era uma pessoa amada pelo povo local.

Dr. Rafuzinho também prometeu continuar desenvolvendo o Mutirão da Saúde e, ao mesmo tempo, poder ajudar ainda mais pessoas que precisam de atendimento médico, no entanto, infelizmente, não encontram respaldo no setor público. Até agora, o projeto social já contemplou mais de 40 mil munícipes e encaminhou mais de dois pacientes para tratamento hospitalar.

“Na realidade, em nome do meu inesquecível pai, da minha esposa e dos meus queridos amigos sou muito grato por essa homenagem do Poder Legislativo”, explicou o Dr. Rafuzinho. Um dos autores do tributo, o vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, enalteceu a trajetória profissional e o compromisso permanente do homenageado em oferecer atendimento médico gratuito às pessoas carentes.

Também um dos assinantes da moção de aplauso, Roberto Antunes de Souza (Cidadania) afirmou que o Dr. Rafuzinho é um médico atuante e o mutirão de saúde realizado por ele salva vidas. Além disso, assina ainda o documento, Luiz Fábio Alves da Silva (PSB) que também exaltou o trabalho social feito pelo homenageado. Para ele, o Dr. Rafuzinho é igual ao pai, ou seja, atende o cidadão em qualquer circunstância.

Parabenizaram ainda o médico, Claudio Squizato (PL), Eliel Fox (PL), David Júnior (PSD), Juca do São Judas (PSC), Deí (PL) e Inha (Pode). Já Flávio do Depósito (PSB), Ní (PDT) e Teteco (PSC), também felicitaram o homenageado. De acordo com eles, o Dr. Rafuzinho contribui para melhorar a saúde do morador e, com isso, proporcionar mais qualidade de vida ao cidadão em geral.

Por Pedro Ferreira