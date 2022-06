A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba fez um balanço das principais ações realizadas neste ano. A análise leva em conta os avanços recentes da pasta, passando pelo início da reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a informatização do atendimento e a contratação de novos médicos.



“Assumi a Secretaria de Saúde com a responsabilidade de melhorar os atendimentos. Ainda há muito a ser feito, mas estamos caminhando para atingirmos o nosso objetivo. Temos uma equipe maravilhosa e de mãos dadas para reconstruir a saúde de Itaquá”, destacou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Secretária de Saúde de Itaquaquecetuba, Ariana Julião – Foto: Divulgação

Em janeiro deste ano, o pontapé inicial foi o projeto de informatização da saúde. Por meio de totens instalados nas unidades, está sendo feita a triagem inteligente dos pacientes com reconhecimento facial e armazenamento de dados. Até o momento, os totens foram instalados nas unidades do Centro, Jardim Miray e Jardim América. O cronograma prevê as próximas instalações no Caiuby e no Piratininga.



Para absorver os atendimentos, também foi necessário reforçar o quadro de médicos e 25 profissionais, entre pediatras, ginecologistas e clínicos gerais foram contratados em fevereiro. Eles atuam em esquema de rodízio, chegando a prestar até 40 horas semanais de serviço. Dessa forma, atendem em várias unidades em uma única semana a depender da demanda.



Simultaneamente, foi iniciado um cronograma para viabilizar a reforma das unidades de saúde até dezembro deste ano. Os trabalhos incluem a troca de torneiras, portas, vasos sanitários, novo mobiliário e pintura. A primeira a ser reformada foi a UBS Caiuby e o cronograma segue com as unidades do Josely, Pequeno Coração e Marengo.



O balanço também apontou as medidas tomadas para a reformulação da saúde com a inauguração do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (Caps), prevista para ocorrer em breve, na região central, e oferecer a recuperação da saúde mental e a integração do paciente com sua família e a comunidade.

Prefeito Eduardo Boigues e secretária de Saúde Ariana Julião – Foto: Divulgação

Um novo contrato foi assinado para ampliar os atendimentos de urgência e emergência feitos no Centro de Saúde 24 horas, na Unidade de Pronto Atendimento e no Centro de Saúde Infantil, outro espaço que será entregue em breve. O convênio com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) terá início em 6 de junho e duração de 60 meses.



Para o transporte de pacientes, a secretaria recebeu o reforço de três ambulâncias zero km que hoje integram a frota municipal e auxiliam na qualidade e eficiência dos tratamentos que são feitos na cidade ou fora dela, em caso de transferências. No início de 2021, a cidade possuía apenas um veículo do SAMU. Hoje são cinco ambulâncias, três vans e cinco carros do SAMU à disposição da população.



Campanhas



Entre os destaques dos últimos meses estão as campanhas de vacinação contra a Covid-19, gripe e sarampo, além das ações de combate à dengue e à tuberculose. As atividades movimentam as equipes de saúde de segunda a sexta, além dos plantões de vacinação aos sábados e a busca ativa por bairros com maior incidência de casos de dengue.



“Por meio do programa Casa a Casa, iniciado em março, nossas equipes da Vigilância Epidemiológica identificam pessoas com doses em atraso e aplicam o imunizante seguindo o calendário vacinal. A ação já visitou residências do Jardim América, Miray e Pequeno Coração”, destacou a secretária.



O saldo também é positivo quando o assunto é combate à dengue. Cerca de 4 mil imóveis foram visitados por meio do Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa). A ação acontece desde o início de março com análise e identificação de possíveis focos de proliferação do mosquito. Ainda estão previstas as campanhas de combate à sífilis e à mortalidade infantil com busca ativa e trabalho de conscientização.



Os destaques ainda contam com o avanço das medidas de planejamento familiar e com as cirurgias de vasectomia e laqueadura oferecidas para 170 pessoas. Apenas na campanha de implantação de DIU, 204 famílias foram contempladas nos três primeiros meses deste ano, superando o número de procedimentos feitos nos últimos anos (15 em 2020 e 31 em 2021).



O prefeito Eduardo Boigues também pontuou a eficiência das ações feitas pela Saúde. “Queremos proporcionar um atendimento integrado e eficiente para que os pacientes percebam a melhoria e aos poucos vamos conseguir. Os próximos meses serão de muitas realizações na cidade”, concluiu o prefeito Eduardo Boigues.