Na semana do meio ambiente, a UMC recebe o seminário “Sustentabilidade, Desastres Urbanos e Risco Climático” promovido pelo CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). No primeiro dia de evento, especialistas e gestores públicos discutiram soluções ecológicas para a região.

Para o presidente do CONDEMAT e prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, eventos como este são de extrema importância. “O seminário conta com a participação de especialistas na discussão de temas de grande importância, com o objetivo de formarmos propostas de resiliência na gestão do território”, afirma Guti.

Investimentos no Alto Tietê

A abertura do evento contou com a presença do Secretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre. O secretário anunciou um repasse de R$ 902 mil para a prefeitura de Salesopólis através do programa ‘Refloresta SP’.

Os recursos direcionados à cidade que abriga a nascente do Rio Tietê são destinados a investimentos na área ambiental. De acordo com o secretário, estudos já estão sendo realizados para que mais cidades da região sejam contempladas pelo programa.

Palestras

O primeiro dia de evento contou com os painéis “Risco Climático e Desastres Urbanos” e “Regularização fundiária: alternativa em áreas frágeis”, além da palestra sobre “Os desafios da gestão do território e a política pública de sustentabilidade” apresentada pelo professor Nabil Bonduki, relator do Plano Diretor de São Paulo,.

Como participar

A programação completa do Seminário “Sustentabilidade, Desastres Urbanos e Risco Climático”, assim como o formulário de inscrições para participar do evento estão disponíveis neste link. Para mais informações basta ligar no (11) 4652-3413.