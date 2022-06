O prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, participaram na tarde desta quarta-feira (01/06) do 1º Encontro Estadual dos Municípios Parceiros do Sesi Atleta do Futuro, no edifício Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, em São Paulo. Na ocasião, as autoridades suzanenses receberam uma homenagem pela parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi).

Durante o evento, que contou com apresentação do jornalista Renato Peters, Ashiuchi e Nardinho acompanharam a palestra do ex-atleta Olímpico de Vela, Lars Grael, e de uma mesa redonda com atletas consagrados, técnicos esportivos e profissionais do Sesi.

Em seguida, os suzanenses foram homenageados com um troféu pela parceria no programa “Atleta do Futuro”, que promove o incentivo ao esporte junto aos alunos da rede municipal. Em Suzano, por exemplo, 40 alunos da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, do Tabamarajoara, são contemplados na modalidade Vôlei.

Em sua fala, Ashiuchi agradeceu o investimento do Sesi na formação de jovens atletas. “Quero agradecer o apoio de todos do Sesi, em nome do presidente em exercício da Fiesp e presidente do Ciesp, Rafael Cervone. Também cumprimento o meu secretário de Esportes, Nardinho, e o prefeito de Guararema, Zé, pela participação. Seguimos trabalhando pelo bem-estar de nossas crianças”, finalizou.

Por fim, Cervone agradeceu o trabalho das prefeituras. “São 30 anos de história, com acolhimento de mais de 150 mil alunos, com 33 modalidades em 219 municípios. Agradeço o trabalho dos prefeitos junto ao projeto. Contem com o Sesi. Juntos somos mais fortes e faremos mais e melhor”, concluiu.

O prefeito de Guararema, José Luiz Freire, o Zé, e o secretário de Esportes do município, Sidnei Santos Leal, também estiveram no evento.