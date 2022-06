A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou em segunda e última discussão o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Futebol de Várzea. A matéria de autoria do vereador Fábio Farias de Oliveira (União Brasil), o Fábio Wuhalla foi votada, por unanimidade, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 31. O evento será celebrado anualmente no dia 30 de junho.

Para ele, o desporto amador, notadamente, o tradicional o futebol de várzea costuma movimentar os campos de terra batida na maioria das vezes sem o mínimo de estrutura física, sobretudo, aos finais de semana e feriados nas periferias das cidades brasileiras. Além disso, o chamado “terrão” seguramente já deve ter contribuído para o surgimento de inúmeros craques na história do futebol nacional.

Entre eles podem ser citados o atual atacante do Flamengo, Bruno Henrique que foi descoberto pelo Cruzeiro, aos 21 anos, quando jogava no Inconfidência no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, e Leandro Damião que atuou pelo Internacional, de Porto Alegre, antes de bater bola no Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista. A lista inclui ainda o capitão do penta em 2002, Cafu, que saiu do Morro Branco, em Itaquaquecetuba.

Ainda, de acordo com Fábio Wuhalla, a sua iniciativa inédita na cidade visa valorizar os times amadores e, consequentemente, os jogadores não profissionais locais. O vereador acrescentou também que na maioria das vezes assistir a uma pelada representa a única forma de lazer dos moradores, principalmente, para os que residem nos rincões do país. Agora, o texto caminha para a promulgação do Poder Executivo.

Por Pedro Ferreira