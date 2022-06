Na manhã desta quinta-feira, 2, foi dada posse ao Conselho Municipal de Habitação de Ferraz de Vasconcelos. O órgão foi criado em 1998, mas estava desativado. Ele é responsável por contribuir com ações relacionadas à habitação de interesse social e é órgão deliberativo quando se refere à convênios firmados entre a Prefeitura e outros órgãos.

O Conselho tem integrantes do poder público e sociedade civil organizada. O evento de posse teve a presença dos secretários de Obras e Habitação, de Planejamento e de Trânsito, Antônio Carlos dos Santos, Hodirlei Martins, o Mineiro e Marcelo Dearo, respectivamente. Também participaram o deputado estadual Jorge do Carmo e o vereador Alexandro Silva, o Teteco, além de representantes de organizações prol moradia.

O secretário de Habitação comenta da importância do funcionamento do conselho municipal. “Esse é mais um instrumento de transparência e que fortalece a democracia dos atos públicos e nos ajudam na consolidação de políticas públicas habitacionais que vão de encontro com os interesses da população”, disse Santos.

Por Sandra Paulino