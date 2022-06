A prefeita poaense Marcia Bin esteve nesta quarta-feira (01/06), reunida com o secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Flavio Amary, na sede da Pasta, em São Paulo, com o objetivo de firmar um convênio para a construção de 300 moradias populares em Poá.

Acompanhada pelo secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão, e o diretor do Departamento de Habitação de Interesse Social, Antonio Carlos Pereira Santos, a chefe do Executivo municipal foi recepcionada pelo secretário estadual e a equipe técnica da Pasta. “O secretário Flavio Amary foi muito receptivo à solicitação e se prontificou a nos auxiliar no avanço deste trabalho que ainda está em fase inicial, mas que contará com todo o nosso empenho para ser concretizado”, afirmou Marcia Bin.

De acordo com Ricardo Leão, o representante do governo do Estado passou algumas orientações sobre os próximos passos a serem adotados pela Municipalidade. “Vamos cadastrar o município do programa estadual Nossa Casa, bem como as áreas de interesse para construção dos empreendimentos. Vamos agilizar ao máximo este projeto para obtermos a parceria com o Estado”, ressaltou.

Para o diretor do departamento municipal, houve um aceno positivo com relação à solicitação feita que, somada à vontade da prefeita Marcia Bin em promover investimentos na área habitacional para famílias de baixa renda, podem acelerar os trâmites para formalização deste convênio. “Foi apenas o primeiro contato e, agora, com a postura favorável do governo do Estado, vamos dar celeridade aos trabalhos em prol do município”, finalizou Antonio Carlos.