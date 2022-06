Comemorado apenas no Brasil, o Dia Mundial do Rock, ou seja, 13 de julho também será festejado em Ferraz de Vasconcelos. No fundo, o Palácio da Uva Itália vai realizar a semana municipal dedicada ao gênero musical. Além disso, o evento vai integrar o calendário da cidade.

A criação da Semana Municipal do Rock já foi aprovada em segundo turno pela Câmara Municipal, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 31. Com isso, a matéria de autoria do vereador Claudio Roberto Squizato (PL) segue para sanção do Poder Executivo.

Para ele, a oficialização do evento servirá, por exemplo, para incentivar artistas e bandas locais, já que com a medida, o poder público poderá investir recursos na realização de shows. Para tanto, o próprio vereador pretende apresentar emenda impositiva ao orçamento municipal do ano que vem para bancar os custos da festa do rock.

Na prática, extraoficialmente, Claudio Squizato já realiza o evento desde 2017. Aliás, segundo ele, os shows desse gênero musical cresceram de maneira significativa nos últimos anos na cidade e, portanto, ganhou uma dimensão que agora exige a participação direta da administração pública.

Origem

A ideia de se criar o Dia Mundial do Rock foi sugerida pelo cantor Phil Collins, em 1985, mas somente a partir de 87 é que a iniciativa saiu do papel. A origem foi um mega evento simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos intitulado Live Aid para acabar com a fome na Etiópia, no continente africano.

Por Pedro Ferreira