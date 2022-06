A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana realizou uma ação de conscientização aos motoristas do bairro Parque Suzano com a entrega de panfletos e a orientação sobre os perigos da direção irresponsável como parte da campanha “Maio Amarelo”. Na ocasião, a iniciativa contou com a participação do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Suzano.

A ação, que aconteceu na última semana, tendo à frente o secretário Claudinei Galo, buscou promover orientações contra atropelamentos e choques acidentais no trânsito, episódios que podem causar sérios traumas físicos e psicológicos ou situações ainda mais graves.

Os servidores e os bombeiros se reuniram em um posto de combustíveis da avenida Armando Salles de Oliveira para entregar panfletos informativos e orientar os cidadãos sobre os cuidados que devem ser tomados, independentemente se o cidadão é motorista ou pedestre. Entre os cuidados estão atenção ao volante para o caso de emergências, respeito aos limites de velocidade nas vias e a sinalização nas ruas.

“Nossa equipe distribuiu estes materiais e conversou com muitos suzanenses, os relembrando e alertando sobre alguns perigos ao dirigir. Agradeço ao Corpo de Bombeiros de Suzano pelo apoio, contar com a participação deles foi fundamental para essa orientação no ‘Maio Amarelo’”, informou Claudinei Galo.

Ainda segundo o titular da pasta, a conscientização é uma das maiores ferramentas em prol da segurança nas vias. “Neste ‘Maio Amarelo’, realizamos uma série de ações para promover a direção responsável, de forma que motoristas e pedestres se sintam mais confortáveis ao dirigir ou caminhar na cidade. É um trabalho contínuo que traz muitos benefícios às famílias”, completou.

Ação mundial

O “Maio Amarelo” é um movimento que ocorre em todo o planeta com a proposta de chamar atenção para o alto índice de acidentes com mortes no trânsito. As ações priorizam a discussão sobre o tema e promovem as recomendações necessárias para valorizar a vida.