A tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco deixou 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última desaparecida, Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe, na manhã desta sexta-feira (3), encerrando as buscas dos bombeiros por vítimas do desastre.

As equipes de resgate continuam em Camaragibe trabalhando para retirar o corpo dela dos escombros na área onde uma barreira deslizou no dia 28 de maio. O desastre, que é o segundo maior na história do estado devido ao total de vítimas, deixou 9.302 desabrigados e 31 cidades em situação de emergência.

Por volta das 10h, o Instituto de Medicina Legal (IML) chegou ao local para recolher o corpo de Mércia Josefa do Nascimento. Pouco tempo depois, ele foi levado para a sede do órgão, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. É lá que são feitas perícias e a identificação oficial da vítima.

Bombeiros encontraram, em Camaragibe, a última desaparecida das chuvas em Pernambuco — Foto: Reprodução / TV Globo

Voltou a chover forte nesta sexta-feira (3). Ruas ficaram alagadas no Recife e em várias cidades da Região Metropolitana, como Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Não houve registro de feridos ou vítimas, até a última atualização desta reportagem.

Último corpo

As irmãs Rute (esquerda) e Mércia (direita) morreram soterradas após deslizamento em Camaragibe, no Grande Recife — Foto: Reprodução/WhatsApp

Equipes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, do Maranhão e de Sergipe, junto com quatro cães farejadores, participaram das buscas pelo corpo de Mércia Josefa no bairro de Areeiro. O cão labrador de cor preta chamado Zumbi localizou o corpo dela por volta das 7h30 desta sexta (3).

A irmã de Mércia, a dona de casa Rute Soares Nascimento, de 49 anos, teve o corpo encontrado na segunda (30). Os dois filhos de Mércia, Mateus e Mirele, estavam com a mãe dentro de casa quando a barreira deslizou no dia 28 de maio e foram resgatados com vida. Os irmãos foram socorridos para um hospital e tiveram alta.

Álbum de fotos do casamento de Mércia Josefa do Nascimento foi encontrado na quinta-feira (2) — Foto: Reprodução/WhatsApp

Na quinta-feira (2), objetos de Mércia foram encontrados no meio dos destroços. Eram fotos do casamento dela. Parentes dela disseram que também foram achados o celular e documentos dela.



