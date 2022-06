O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (6) que, se for reeleito, pode recriar até três ministérios.

“Eu acho positivo o restabelecimento [do Ministério da Segurança Pública]. Não só o desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada”, disse Bolsonaro à emissora Agro+.

“Então, nós pretendemos é, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor administrar o nosso país. Pela extensão do Brasil, se justifica fazer isso daí”, completou.

Durante sua campanha em 2018, Bolsonaro prometia reduzir a quantidade de ministérios para 15, começou com 22 pastas e agora já conta com 23.

Bolsonaro recebeu do ex-presidente Michel Temer uma estrutura com 29 pastas, sendo 23 ministérios, duas secretarias e quatro órgãos com status de ministério.