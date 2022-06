Uma nova massa de ar frio que vem do litoral paulista deve derrubar a temperatura no estado de São Paulo nos próximos dias. As temperaturas devem ficar abaixo de 20ºC, no final de semana, a temperatura mínima pode ser de até 10ºC, segundo o Climatempo.

O sol ainda se manteve presente nesta terça-feira (7), porém, a nebulosidade começou a se formar e há a possibilidade de chuviscos.

Temperatura prevista para os próximos dias