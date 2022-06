O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá está com 101 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas. Uma oportunidade para munícipes que se encontram desempregados. As vagas anunciadas na manhã desta segunda-feira (06/06) são para Ajudante de Cozinha, Costureira, Auxiliar de Informática, Repositor de Supermercados, entre outras.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e responsável pelo Núcleo de Atendimento à População – NAP (onde está localizado o PAT), Alcides Leme da Silva Junior, as vagas disponíveis são direcionadas para munícipes com experiência.

“Vale ressaltar que os munícipes interessados em se candidatar a uma das vagas abaixo devem acessar o aplicativo SINE FÁCIL e, para atendimento no Posto, os candidatos devem realizar agendamento prévio pelo site pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT/ e estarem munidos do RG, CPF e da carteira de trabalho física ou digital”, disse Alcides Leme.

Ao todo são 101 vagas, sendo 30 para Operador de Caixa, 20 para Empacotador, 20 para Repositor de supermercados, 15 de Auxiliar de cozinha, seis para Orientador de Tráfego / Área Azul, cinco para Auxiliar de Informática, quatro para Costureira e uma para Ajudante de Cozinha.

O atendimento é realizado no NAP, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro. O PAT também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br.

Vagas e requisitos