Uma pessoa morreu após ser atropelada por um trem na Linha 12-Safira da CPTM, por volta das 22h desta segunda-feira (6), na região da Estação Jardim Helena-Vila Mara, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a companhia, a pessoa invadiu a ferrovia e foi atingida pelo trem. O resgate foi chamado, mas a pessoa morreu no local.

“A CPTM lamenta o ocorrido e informa que a segurança de todos é uma prioridade da companhia, por isso o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido”, disse a companhia em nota.

A CPTM informou que as circunstâncias do ocorrido serão apuradas. O caso foi registrado no 50º DP.

A companhia também disse que diariamente, através de avisos sonoros e placas informativas, que trabalha para que pessoas não andem pela via nem utilizem passagens clandestinas.