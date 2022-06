Pré-candidato ao governo paulista, em outubro deste ano, pelo partido Republicanos, o ex-ministro da Infraestrutura do presidente, Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio Gomes de Freitas, de 46 anos, está sendo agraciado com o título de cidadão ferrazense. A concessão da principal honraria do município foi aprovada em segundo turno, na terça-feira, dia 07. O tributo é um reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo homenageado à sociedade local.

O projeto de decreto legislativo deverá ser promulgado pela Mesa Diretora da Casa nos próximos dias. O texto é autoria do vereador de Ferraz de Vasconcelos, Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, porém, também foi assinado pelos parlamentares Roberto Antunes de Souza (Cidadania), Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, Osni Angelo Pasquarelli (PDT), o Ní, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox e David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior.

Filho de Amaury Vieira Freitas e Maria Alice Gomes Freitas, Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1975. Em 1996, ele iniciou o seu bacharelado em ciências militares na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, no interior fluminense. A partir daí, começou a trabalhar no exército no setor de engenharia. Permaneceu no cargo de engenheiro até 2002, quando também concluiu a sua graduação como engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

Em 2008, iniciou a sua carreira no serviço público federal saindo, portanto, da trajetória militar para atuar em alguns cargos públicos como, por exemplo, como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (AGU). Depois, assumiu um cargo na área de transporte, que, finalmente, o levou ao Ministério da Infraestrutura, como assessor do diretor de autoria do ramo de transportes até março de 2011. Na sequência, comandou a coordenação geral no mesmo setor.

Em seguida, ainda 2011, passou a exercer o cargo de diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável por cuidar das rodovias federais, entre outras atribuições. Trabalhou também como diretor-geral do órgão, a partir de setembro de 2014. O ex-ministro atuou ainda como consultor legislativo da Câmara dos Deputados. De 2016 a 2018, tornou-se secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), plano vinculado à Presidência da República.

Por Pedro Ferreira