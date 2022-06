Graças a articulação política do vereador Claudio Roberto Squizato (PL) que está organizando uma vaquinha, três alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ferraz de Vasconcelos vão participar da 8ª edição das Olimpíadas Estaduais da entidade. A competição ocorre de 18 a 23 de julho deste ano, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com Squizato, até agora a campanha em prol dos estudantes Davi, Lucas e Alessandro que irão disputar, respectivamente, as modalidades de futebol de salão, atletismo e tênis de mesa já arrecadou cerca de R$1,7 mil, porém, o custo total para a compra de materiais de treinamento e para bancar a viagem da delegação ferrazense gira em torno de R$2 mil. “Com o apoio dos amigos, vamos alcançar a meta”, diz.

Acompanhados do presidente, o advogado Oswaldo Santos Filho, do coordenador clínico Maurício Paulo Filho e do técnico, os três alunos estiveram na Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 07. Na ocasião, a comitiva do órgão filantrópico na cidade assistiu a sessão ordinária da Casa e aproveitou para agradecer a colaboração dos vereadores e, sobretudo, a atitude solidária de Claudio Squizato por liderar o movimento.

As Olimpíadas Estaduais da APAE no próximo mês deverão reunir uma média de 200 estudantes e cerca de 50 profissionais de 17 instituições que cuidam de pessoas com deficiência nas regiões do Alto Tietê e do litoral norte paulista. A competição será disputada em 10 modalidades, divididas em duas categorias pensadas para assegurar o equilíbrio técnico entre os seus participantes.

Por sua vez, uma delas é para os alunos com deficiência intelectual e a outra para os competidores que possuem a Síndrome de Down. Segundo o vereador Claudio Squizato, em caso de garantir a sua classificação, os três estudantes da APAE da cidade vão concorrer na etapa nacional das olimpíadas da entidade no mês de dezembro de 2022, em Aracajú (SE).

Por Pedro Ferreira