Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos será a primeira do país a ter uma Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas. Outra novidade é que a escolha do titular da pasta será feita por meio de uma seleção aberta a todos os interessados em integrar o governo. A ação acontece em parceria com a ONG Gerando Falcões. As inscrições se encerram em 27 de julho.

A pasta terá como finalidade criar e executar políticas públicas que envolvam a população em situação de vulnerabilidade social, regularização fundiária e adoção de estratégias de criação de emprego e renda.

A prefeita Priscila Gambale está otimista com a perspectiva de uma nova forma de governança, mais democrática e que dê oportunidade para todos que querem atuar na administração. “A Secretaria de Favelas está sendo criada para que a administração tenha um olhar mais próximo e sensível com as demandas existentes nas comunidades, voltada para atender as famílias que residem em áreas de maior vulnerabilidade social” , disse.

Os interessados devem fazer a inscrição no link: https://www.walljobs.com.br/vagas/secretario-a-para-secretaria-das-favelas-ferraz-de-vasconcelos-sp

Por Sandra Paulino